Medaille 1898 "Zur Erinnerung an die Enthüllung des Denkmals von Kaiser Alexander II in Moskau". Kupfer (Rußland, Nikolaus II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Medaille 1898 "Zur Erinnerung an die Enthüllung des Denkmals von Kaiser Alexander II in Moskau". Kupfer. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Nikolaus II und wurde vom Münzamt in Sankt Petersburg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 31411, welches bei Heritage Auctions für 3.760 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2016.

Erhaltung PROOF (1) XF (1) Erhaltung (slab) PF55 (1) BN (1) Service NGC (1)