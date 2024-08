Rubel 1914 (ВС) "Zur Erinnerung an das 200. Jubiläum der Schlacht von Gangut" (Rußland, Nikolaus II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze Rubel 1914 "Zur Erinnerung an das 200. Jubiläum der Schlacht von Gangut" mit Markierung (ВС). Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Nikolaus II und wurde vom Münzamt in Sankt Petersburg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 1187, welches bei Katz Auction für 65.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. November 2023.

