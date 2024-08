10 Kopeken 1858 СПБ ФБ (Rußland, Alexander II)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der russischen Münze 10 Kopeken 1858 mit Markierung СПБ ФБ. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Alexander II und wurde vom Münzamt in Sankt Petersburg geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 995, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 2.800 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. Januar 2015.

Erhaltung PROOF (10) UNC (61) AU (31) XF (20) VF (2) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS66 (3) MS65 (6) MS64 (11) MS63 (9) MS62 (3) MS61 (3) MS60 (4) AU58 (2) AU55 (4) AU53 (1) AU50 (4) XF45 (3) VF35 (1) PF65 (4) PF64 (1) DETAILS (2) CAMEO (1) PL (4) Service NGC (30) ННР (12) PCGS (1) RNGA (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (16)

Ars Time (1)

AURORA (5)

Baldwin's (1)

Bid & Grow Auctions (1)

Chaponnière & Hess-Divo (1)

Coins.ee (1)

COINSNET (3)

DNW (1)

Empire (8)

Frühwald (1)

Gorny & Mosch (1)

Haljak coin auction (1)

Heritage (5)

Imperial Coin (11)

Katz (8)

Klondike Auction (2)

Künker (7)

Marciniak (1)

Monety i Medale (1)

MS67 (4)

New York Sale (1)

Nihon (1)

NIKO (1)

NOONANS (1)

Numisbalt (1)

Pegasus Auctions (1)

Rare Coins (21)

Rauch (1)

RedSquare (1)

RND (1)

Roma Numismatics (1)

Russian Heritage (3)

Russiancoin (4)

Rzeszowski DA (2)

SINCONA (4)

Stack's (1)

UBS (1)

WAG (3)

Westfälische (2)