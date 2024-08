3 Gröscher 1684 C B "Porträt mit Krone" (Polen, Johann III Sobieski)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der polnischen Münze 3 Gröscher 1684 "Porträt mit Krone" mit Markierung C B. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Johann III Sobieski und wurde vom Münzamt in Krakau geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 558, welches bei Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal für 7.850 PLN verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. März 2024.

Erhaltung AU (1) XF (10) VF (34) F (3) Keine Note (2) Erhaltung (slab) AU53 (1) DETAILS (1) Service PCGS (1) NGC (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

GGN (2)

Marciniak (9)

Niemczyk (5)

Numimarket (2)

PDA & PGN (1)

Poznański Dom Aukcyjny (1)

Rzeszowski DA (2)

WAG (1)

WCN (18)

WDA - MiM (7)

Wójcicki (2)