2 Pesos 1867 So (Chile, Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der chilenischen Münze 2 Pesos 1867 mit Markierung So. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Republik und wurde vom Münzamt in Santiago de Chile geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 31360, welches bei Heritage Auctions für 3.840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. August 2020.

