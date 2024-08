2 Escudos 1838 So IJ (Chile, Republik)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der chilenischen Münze 2 Escudos 1838 mit Markierung So IJ. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit der Republik und wurde vom Münzamt in Santiago de Chile geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 98, welches bei Aureo & Calicó, S.L. für 5.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. April 2009.

Erhaltung UNC (4) AU (6) XF (5) VF (18) Erhaltung (slab) MS65 (1) MS63 (2) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (2) AU50 (1) VF30 (2) VF25 (1) DETAILS (2) Service NGC (11) PCGS (3)

Verkäufer Alle Unternehmen

Al Sur del Mundo (1)

Aureo & Calicó (2)

Cayón (1)

Grün (1)

Heritage (8)

Künker (1)

MDC Monaco (1)

New York Sale (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

Rio de la Plata (3)

Schulman (2)

Sedwick (1)

SINCONA (1)

Sonntag (1)

Stack's (3)

Tauler & Fau (1)

UBS (4)