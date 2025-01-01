Katalog
Zeitraum:
1901-1936
1901-1936
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
Eduard VII
Sovereign
Goldmünzen Sovereign Eduard VII - Kanada
Sovereign 1908-1910
Jahr
Zeichen
Beschreibung
Auflage
UNC
Auflage
PROOF
Verkauf
Verkauf
1908
C
-
636
0
85
1909
C
16,273
-
0
147
1910
C
28,012
-
0
214
