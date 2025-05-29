Sovereign 1908 C (Kanada, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Eduard VII und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51178, welches bei Stack's Bowers für 44.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2023.

Erhaltung PROOF (13) UNC (59) AU (6) XF (4) VF (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS66 (1) AU58 (2) XF45 (1) SP67 (2) SP66 (6) SP65 (13) SP64 (13) SP63 (10) SP62 (9) SP61 (3) SP58 (2) SP55 (2) PF58 (1) DETAILS (1) Service PCGS (46) NGC (21) ANACS (1)

