Sovereign 1908 C (Kanada, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage PROOF636
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1908
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:14000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):8200 USD
Auktionspreise (85)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Eduard VII und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51178, welches bei Stack's Bowers für 44.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
14102 $
Preis in Auktionswährung 10500 GBP
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
17000 $
Preis in Auktionswährung 17000 USD
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungSP62 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungSP62 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
