Sovereign 1908 C (Kanada, Eduard VII)

Avers Sovereign 1908 C - Goldmünze Wert - Kanada, Eduard VIIRevers Sovereign 1908 C - Goldmünze Wert - Kanada, Eduard VII

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage PROOF636

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1908
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:14000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):8200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1908 C - Goldmünze Wert - Kanada, Eduard VII
Auktionspreise (85)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1908 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Eduard VII und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 51178, welches bei Stack's Bowers für 44.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungSP65 NGC
Preis
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungSP65 NGC
Preis
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
14102 $
Preis in Auktionswährung 10500 GBP
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
17000 $
Preis in Auktionswährung 17000 USD
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungSP62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Sovereign Rarities - 29. Mai 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum29. Mai 2024
ErhaltungPROOF
Preis
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungSP64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungSP62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungSP67 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Heritage - 5. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Mai 2023
ErhaltungSP58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungSP66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Oktober 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungSP62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Coin Cabinet - 28. September 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Künker - 27. September 2022
VerkäuferKünker
Datum27. September 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Stack's - 23. August 2022
VerkäuferStack's
Datum23. August 2022
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1908 C auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2022
ErhaltungSP64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
