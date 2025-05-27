KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936
Sovereign 1909 C (Kanada, Eduard VII)
Foto von: Sovereign Rarities Ltd
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC16,273
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1909
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2900 USD
Durchschnittspreis (PROOF):13000 USD
Auktionspreise (147)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1909 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Eduard VII und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99167, welches bei Heritage Auctions für 31.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
1680 $
Preis in Auktionswährung 1680 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum17. September 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
