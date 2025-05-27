flag
KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936

Sovereign 1909 C (Kanada, Eduard VII)

Avers Sovereign 1909 C - Goldmünze Wert - Kanada, Eduard VIIRevers Sovereign 1909 C - Goldmünze Wert - Kanada, Eduard VII

Foto von: Sovereign Rarities Ltd

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC16,273

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1909
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2900 USD
Durchschnittspreis (PROOF):13000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1909 C - Goldmünze Wert - Kanada, Eduard VII
Auktionspreise (147)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1909 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Eduard VII und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99167, welches bei Heritage Auctions für 31.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 29. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2025
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
1680 $
Preis in Auktionswährung 1680 USD
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
1680 $
Preis in Auktionswährung 1680 USD
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
******
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungSP61 NGC
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion Heritage - 17. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. September 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******

Kanada Sovereign 1909 C auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******

Beliebte Abschnitte
