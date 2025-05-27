Sovereign 1909 C (Kanada, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1909 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Eduard VII und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99167, welches bei Heritage Auctions für 31.200 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung PROOF (1) UNC (75) AU (43) XF (14) VF (8) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (2) MS63 (3) MS62 (26) MS61 (28) MS60 (2) AU58 (28) AU55 (8) AU53 (2) AU50 (2) XF45 (1) SP65 (4) SP64 (2) SP63 (1) SP62 (1) SP61 (1) DETAILS (1) + (1) Service PCGS (70) NGC (41) ANACS (4) ICCS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (6)

Bolaffi (1)

Busso Peus (1)

Coin Cabinet (13)

DNW (8)

Emporium Hamburg (3)

Eurseree (2)

Goldberg (3)

HARMERS (2)

Heritage (69)

Hess Divo (1)

Jean ELSEN (3)

London Coins (4)

MDC Monaco (2)

Numisor (1)

Rhenumis (1)

SINCONA (1)

Sovereign Rarities (2)

Spink (2)

St James’s (3)

Stack's (7)

Stanley Gibbons Baldwin's (4)

UBS (3)

V. GADOURY (3)