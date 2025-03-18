flag
Sovereign 1910 C (Kanada, Eduard VII)

Avers Sovereign 1910 C - Goldmünze Wert - Kanada, Eduard VIIRevers Sovereign 1910 C - Goldmünze Wert - Kanada, Eduard VII

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser22 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC28,012

Beschreibung

  • LandKanada
  • ZeitraumEduard VII
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1910
  • Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteOttawa
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1910 C - Goldmünze Wert - Kanada, Eduard VII
Auktionspreise (214)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Eduard VII und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29151, welches bei Heritage Auctions für 16.450 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. August 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungAU50 NGC
Preis
990 $
Preis in Auktionswährung 990 USD
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Heritage - 10. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1920 $
Preis in Auktionswährung 1920 USD
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2025
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2025
ErhaltungAU55 NGC
Preis
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion St James’s - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Aurora Numismatica - 18. März 2025
VerkäuferAurora Numismatica
Datum18. März 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion London Coins - 2. März 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum2. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion NOONANS - 10. Dezember 2024
VerkäuferNOONANS
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Bolaffi - 29. November 2024
VerkäuferBolaffi
Datum29. November 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Heritage - 17. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. September 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. August 2024
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. August 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Kanada Sovereign 1910 C auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Juni 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
