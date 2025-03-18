Sovereign 1910 C (Kanada, Eduard VII)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Eduard VII und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29151, welches bei Heritage Auctions für 16.450 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. August 2015.

Erhaltung UNC (97) AU (64) XF (33) VF (14) Keine Note (6) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (17) MS63 (26) MS62 (27) MS61 (18) AU58 (30) AU55 (23) AU53 (3) AU50 (2) XF45 (2) DETAILS (4) Service PCGS (89) NGC (66) ANACS (2) ICCS (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (1)

Auction World (1)

Aurora Numismatica (3)

Baldwin's of St. James's (8)

Bolaffi (2)

Busso Peus (3)

Cambi Aste (1)

Chaponnière (1)

CNG (2)

Coin Cabinet (28)

DNW (3)

Emporium Hamburg (6)

Eurseree (2)

Goldberg (6)

HARMERS (1)

Heritage (91)

Herrero (1)

HERVERA (1)

Hess Divo (1)

Jean ELSEN (1)

Künker (1)

London Coins (9)

Monnaies d'Antan (1)

New York Sale (1)

NOONANS (2)

Palombo (1)

Rhenumis (1)

SINCONA (2)

Soler y Llach (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (6)

St James’s (4)

Stack's (10)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)

Stephen Album (1)

Tennants Auctioneers (1)

UBS (4)

V. GADOURY (1)

Varesi (1)