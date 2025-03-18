KanadaZeitraum:1901-1936 1901-1936
Sovereign 1910 C (Kanada, Eduard VII)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser22 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC28,012
Beschreibung
- LandKanada
- ZeitraumEduard VII
- WertangabeSovereign
- Jahr1910
- Name & RolleEduard VII. (König von Großbritannien)
- MünzstätteOttawa
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der kanadischen Münze Sovereign 1910 mit Markierung C. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Eduard VII und wurde vom Münzamt in Ottawa geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29151, welches bei Heritage Auctions für 16.450 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 13. August 2015.
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. August 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1920 $
Preis in Auktionswährung 1920 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferHeritage
Datum17. September 2024
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
