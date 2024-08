2 1/2 Taler 1832 CvC (Braunschweig-Wolfenbüttel, Wilhelm)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der Braunschweig-Wolfenbüttel Münze 2 1/2 Taler 1832 mit Markierung CvC. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit Wilhelm und wurde vom Münzamt in Braunschweig geprägt. Der Rekordpreis gehört zu Los 4406, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.495 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. Mai 2007.

