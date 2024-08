2 1/2 talara 1832 CvC (Brunszwik-Wolfenbüttel, Wilhelm)

Ceny na aukcjach

Sprawdź aktualną cenę monety Brunszwik-Wolfenbüttel 2 1/2 talara 1832 ze znakiem CvC. Jest to złota moneta z okresu Wilhelma wybita w mennicy Brunszwik. Rekordowa cena należy do pozycji 4406 z aukcji Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. której łączna cena osiągnęła 1495 USD. Licytacja odbyła się 26 maja 2007.

