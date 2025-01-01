flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1926

Goldmünzen

Sovereign 1926 S
Durchschnittlicher Preis23000 $
Verkauf
030
Sovereign 1926 M
Durchschnittlicher Preis740 $
Verkauf
053
Sovereign 1926 P
Durchschnittlicher Preis1300 $
Verkauf
2148
