Sovereign 1926 S (Australien, Georg V)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1926 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31087, welches bei Heritage Auctions für 47.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2016.

