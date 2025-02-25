AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1926 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,031,050
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1926
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:23000 USD
Auktionspreise (30)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1926 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31087, welches bei Heritage Auctions für 47.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
36590 $
Preis in Auktionswährung 29000 GBP
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungSP66 NGC
Preis
31000 $
Preis in Auktionswährung 31000 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum7. Juni 2018
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungUNC
Preis
