flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1926 S (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1926 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1926 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,031,050

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1926
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:23000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1926 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (30)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1926 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 31087, welches bei Heritage Auctions für 47.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Januar 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
36590 $
Preis in Auktionswährung 29000 GBP
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungSP66 NGC
Preis
31000 $
Preis in Auktionswährung 31000 USD
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion London Coins - 4. Dezember 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Dezember 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Spink - 19. Januar 2020
VerkäuferSpink
Datum19. Januar 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2020
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion London Coins - 3. März 2019
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2019
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Künker - 31. Januar 2019
VerkäuferKünker
Datum31. Januar 2019
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 7. Juni 2018
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum7. Juni 2018
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion London Coins - 3. Juni 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Juni 2018
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2017
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2017
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2016
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2016
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2016
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Alexander - 28. August 2015
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Alexander - 28. August 2015
VerkäuferAlexander
Datum28. August 2015
ErhaltungAU58
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 S auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 8. Mai 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. Mai 2014
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Georg VMünzen aus fon Australien 1926Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen