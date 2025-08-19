flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1926 M (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1926 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1926 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC211,107

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1926
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:740 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1926 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (53)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1926 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99151, welches bei Heritage Auctions für 1.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
844 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Coin Cabinet - 27. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum27. Mai 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
1017 $
Preis in Auktionswährung 750 GBP
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. März 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Coin Cabinet - 19. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Münzenonline - 28. April 2023
VerkäuferMünzenonline
Datum28. April 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 15. Februar 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum15. Februar 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Heritage - 1. Dezember 2022
VerkäuferHeritage
Datum1. Dezember 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Coin Cabinet - 24. Mai 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum24. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1926 M auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
