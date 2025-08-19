Sovereign 1926 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1926 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99151, welches bei Heritage Auctions für 1.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung UNC (33) AU (9) XF (8) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (8) MS63 (8) MS62 (9) MS61 (3) AU58 (4) DETAILS (1) Service PCGS (20) NGC (15)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (4)

Cambi Aste (1)

Chaponnière (1)

Coin Cabinet (10)

Coins of the Realm (2)

DNW (2)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (17)

London Coins (1)

MDC Monaco (1)

Monnaies d'Antan (2)

Münzenonline (1)

Naumann (1)

Roxbury’s (2)

Sovereign Rarities (1)

St James’s (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

UBS (1)

V. GADOURY (1)