AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1926 M (Australien, Georg V)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC211,107
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1926
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:740 USD
Auktionspreise (53)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1926 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99151, welches bei Heritage Auctions für 1.920 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
844 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferHeritage
Datum1. Dezember 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
123
