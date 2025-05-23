Sovereign 1926 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1926 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 196, welches bei Maison Palombo für 5.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.

Erhaltung UNC (89) AU (23) XF (23) VF (9) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS64 (6) MS63 (26) MS62 (33) MS61 (11) AU58 (14) AU55 (5) DETAILS (1) + (1) Service PCGS (53) NGC (43)

