AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1926 P (Australien, Georg V)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,313,578
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1926
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionspreise (146)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1926 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 196, welches bei Maison Palombo für 5.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Oktober 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1410 $
Preis in Auktionswährung 1050 GBP
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1608 $
Preis in Auktionswährung 1425 EUR
VerkäuferWarin Global Investments
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...7
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte