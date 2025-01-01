flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1925

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1925 S
Durchschnittlicher Preis500 $
Verkauf
068
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1925 M
Durchschnittlicher Preis650 $
Verkauf
069
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1925 P
Durchschnittlicher Preis860 $
Verkauf
166
