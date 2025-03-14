Sovereign 1925 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1925 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24039, welches bei Heritage Auctions für 2.040 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.

