Sovereign 1925 S (Australien, Georg V)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1925 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99150, welches bei Heritage Auctions für 1.440 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung UNC (55) AU (4) XF (8) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (8) MS64 (16) MS63 (15) MS62 (6) MS61 (2) AU58 (1) + (1) Service NGC (30) PCGS (17) ANACS (1)

