AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1925 S (Australien, Georg V)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC5,632,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1925
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Auktionspreise (68)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1925 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99150, welches bei Heritage Auctions für 1.440 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMowbray Collectables
Datum19. März 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMowbray Collectables
Datum22. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...4
Beliebte Abschnitte