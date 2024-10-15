Sovereign 1925 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1925 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99148, welches bei Heritage Auctions für 3.360 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

