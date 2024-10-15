AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1925 P (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,837,901
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1925
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:860 USD
Auktionspreise (65)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1925 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99148, welches bei Heritage Auctions für 3.360 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
905 $
Preis in Auktionswährung 700 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferSt James’s
Datum22. September 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
