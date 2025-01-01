flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1924

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1924 S
Durchschnittlicher Preis1800 $
Verkauf
296
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1924 M
Durchschnittlicher Preis800 $
Verkauf
0103
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1924 P
Durchschnittlicher Preis860 $
Verkauf
162
