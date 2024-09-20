flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1924 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1924 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1924 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: St James’s Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,464,416

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1924
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:860 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1924 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (61)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1924 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25015, welches bei Heritage Auctions für 2.880 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
661 $
Preis in Auktionswährung 661 USD
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
611 $
Preis in Auktionswährung 460 GBP
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Spink - 27. Oktober 2023
VerkäuferSpink
Datum27. Oktober 2023
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Karamitsos - 19. März 2023
VerkäuferKaramitsos
Datum19. März 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 5. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. März 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 22. Dezember 2022
VerkäuferHeritage
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Dezember 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 24. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. November 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Heritage - 17. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum17. November 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1924 P auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS62 NGC
Zu versteigern
