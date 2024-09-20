Sovereign 1924 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1924 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25015, welches bei Heritage Auctions für 2.880 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. März 2023.

