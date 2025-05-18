flag
Zeitraum:1837-1936

Sovereign 1924 S (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1924 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1924 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC394,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1924
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1924 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (94)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1924 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29317, welches bei Heritage Auctions für 25.850 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. September 2015.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1477 $
Preis in Auktionswährung 1100 GBP
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Coin Cabinet - 25. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Sedwick - 8. November 2024
VerkäuferSedwick
Datum8. November 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Roxbury’s - 20. Juli 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Juli 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Goldberg - 5. Juni 2024
VerkäuferGoldberg
Datum5. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion London Coins - 5. März 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum5. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Dezember 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Dezember 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion London Coins - 7. September 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Zu versteigern
Australien Sovereign 1924 S auf der Auktion London Coins - 7. September 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum7. September 2025
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
