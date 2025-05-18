Sovereign 1924 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1924 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29317, welches bei Heritage Auctions für 25.850 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. September 2015.

