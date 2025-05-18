AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1924 S (Australien, Georg V)
Foto von: Baldwin's of St. James's
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC394,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1924
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1800 USD
Auktionspreise (94)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1924 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 29317, welches bei Heritage Auctions für 25.850 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. September 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1477 $
Preis in Auktionswährung 1100 GBP
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
1200 $
Preis in Auktionswährung 1200 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Dezember 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...5
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte