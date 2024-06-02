Sovereign 1924 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1924 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21047, welches bei Heritage Auctions für 3.120 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.

