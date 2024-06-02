AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1924 M (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC278,140
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1924
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:800 USD
Auktionspreise (103)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1924 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 21047, welches bei Heritage Auctions für 3.120 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Februar 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungMS66 NGC
Preis
3120 $
Preis in Auktionswährung 3120 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungXF
Preis
