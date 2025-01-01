flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1923

Goldmünzen

Sovereign 1923 S
Durchschnittlicher Preis15000 $
Verkauf
129
Sovereign 1923 M
Durchschnittlicher Preis810 $
Verkauf
1107
Sovereign 1923 P
Durchschnittlicher Preis560 $
Verkauf
079
