AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1923 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1923 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1923 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,124,154

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1923
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1923 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (79)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1923 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99143, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
720 $
Preis in Auktionswährung 720 USD
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion ibercoin - 22. März 2023
Verkäuferibercoin
Datum22. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 9. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. März 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 5. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. März 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 8. Dezember 2022
VerkäuferHeritage
Datum8. Dezember 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 24. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum24. November 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 17. November 2022
VerkäuferHeritage
Datum17. November 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Attica Auctions - 26. Juni 2022
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 P auf der Auktion Heritage - 26. Mai 2022
VerkäuferHeritage
Datum26. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
