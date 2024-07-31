Sovereign 1923 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1923 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99143, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung UNC (48) AU (15) XF (14) VF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (12) MS63 (21) MS62 (9) MS61 (2) AU58 (10) AU55 (1) DETAILS (1) Service NGC (39) PCGS (17)

