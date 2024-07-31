AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1923 P (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,124,154
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1923
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionspreise (79)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1923 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99143, welches bei Heritage Auctions für 1.560 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
