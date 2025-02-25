Sovereign 1923 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1923 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 739, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 25.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. September 2012.

