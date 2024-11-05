Sovereign 1923 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1923 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 261, welches bei The Coin Cabinet für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.

