AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1923 M (Australien, Georg V)
Foto von: The Coin Cabinet
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC510,870
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1923
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionspreise (106)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1923 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 261, welches bei The Coin Cabinet für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...6
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte