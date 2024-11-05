flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1923 M (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1923 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1923 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: The Coin Cabinet

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC510,870

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1923
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:810 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1923 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (106)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1923 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 261, welches bei The Coin Cabinet für 1.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
810 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Heritage - 31. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
840 $
Preis in Auktionswährung 840 USD
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Coin Cabinet - 17. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. Februar 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. Februar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Januar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Coin Cabinet - 18. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Coin Cabinet - 22. September 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum22. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Stack's - 17. August 2023
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Stack's - 17. August 2023
VerkäuferStack's
Datum17. August 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Heritage - 15. Juni 2023
VerkäuferHeritage
Datum15. Juni 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Australien Sovereign 1923 M auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Georg VMünzen aus fon Australien 1923Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen