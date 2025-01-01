flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1922

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1922 S
Durchschnittlicher Preis15000 $
Verkauf
024
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1922 M
Durchschnittlicher Preis14000 $
Verkauf
021
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1922 P
Durchschnittlicher Preis680 $
Verkauf
0108
Kategorie
Jahr
Suchen