Sovereign 1922 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1922 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30370, welches bei Heritage Auctions für 32.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2016.

Erhaltung UNC (17) XF (4) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (6) MS62 (5) Service PCGS (8) NGC (6)