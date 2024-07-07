flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1922 M (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1922 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1922 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC608,306

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1922
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:14000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1922 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (21)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1922 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30370, welches bei Heritage Auctions für 32.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
9000 $
Preis in Auktionswährung 9000 USD
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
10800 $
Preis in Auktionswährung 10800 USD
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Heritage - 2. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Naumann - 7. Juli 2024
VerkäuferNaumann
Datum7. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. September 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion V. GADOURY - 3. Dezember 2016
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. Dezember 2016
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Heritage - 13. September 2016
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Heritage - 19. April 2016
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Heritage - 19. April 2016
VerkäuferHeritage
Datum19. April 2016
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 8. Mai 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. Mai 2014
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 5. März 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2013
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2013
VerkäuferHeritage
Datum7. Januar 2013
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Mai 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Mai 2011
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 M auf der Auktion Künker - 30. September 2009
VerkäuferKünker
Datum30. September 2009
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Georg VMünzen aus fon Australien 1922Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen