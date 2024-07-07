AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1922 M (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC608,306
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1922
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:14000 USD
Auktionspreise (21)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1922 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30370, welches bei Heritage Auctions für 32.900 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. September 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
10800 $
Preis in Auktionswährung 10800 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum13. September 2016
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Mai 2011
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
