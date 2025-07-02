flag
Sovereign 1922 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1922 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1922 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,298,884

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1922
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1922 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24034, welches bei Heritage Auctions für 3.840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.

Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Eretz Auctions - 2. Juli 2025
VerkäuferEretz Auctions
Datum2. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
675 $
Preis in Auktionswährung 675 USD
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Skanfil Auksjoner AS - 18. Januar 2025
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum18. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
523 $
Preis in Auktionswährung 6000 NOK
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Coin Cabinet - 5. November 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Coin Cabinet - 20. September 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion London Coins - 1. September 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Heritage - 8. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. August 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion ibercoin - 10. Juli 2024
Verkäuferibercoin
Datum10. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Rimon Auctions - 26. Juni 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum26. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1922 P auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungXF
Preis
