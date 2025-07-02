AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1922 P (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,298,884
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1922
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:680 USD
Auktionspreise (108)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1922 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24034, welches bei Heritage Auctions für 3.840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferEretz Auctions
Datum2. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
675 $
Preis in Auktionswährung 675 USD
VerkäuferSkanfil Auksjoner AS
Datum18. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
523 $
Preis in Auktionswährung 6000 NOK
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. November 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
