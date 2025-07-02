Sovereign 1922 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1922 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24034, welches bei Heritage Auctions für 3.840 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.

