Sovereign 1922 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC578,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1922
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1922 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30240, welches bei Heritage Auctions für 36.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
14774 $
Preis in Auktionswährung 11000 GBP
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
16467 $
Preis in Auktionswährung 12500 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum16. November 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. Mai 2015
ErhaltungPROOF
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2014
ErhaltungXF
Preis
******
