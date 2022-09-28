Sovereign 1922 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1922 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30240, welches bei Heritage Auctions für 36.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

