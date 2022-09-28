flag
Sovereign 1922 S (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1922 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1922 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC578,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1922
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15000 USD
Durchschnittspreis (PROOF):18000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1922 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (24)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1922 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30240, welches bei Heritage Auctions für 36.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. August 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Mai 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
14774 $
Preis in Auktionswährung 11000 GBP
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion St James's - 15. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. April 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
16467 $
Preis in Auktionswährung 12500 GBP
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion St James's - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Coin Cabinet - 28. September 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. September 2022
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion DNW - 2. Februar 2022
VerkäuferDNW
Datum2. Februar 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Numismatica Genevensis - 16. November 2021
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum16. November 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Spink - 2. Juli 2020
VerkäuferSpink
Datum2. Juli 2020
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Spink - 12. Dezember 2019
VerkäuferSpink
Datum12. Dezember 2019
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Spink - 28. Januar 2019
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2019
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Heritage - 23. April 2018
VerkäuferHeritage
Datum23. April 2018
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Heritage - 12. September 2017
VerkäuferHeritage
Datum12. September 2017
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 5. Mai 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. Mai 2015
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 25. September 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum25. September 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1922 S auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 8. Mai 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. Mai 2014
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
