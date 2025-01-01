flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1921

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1921 S
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
060
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1921 M
Durchschnittlicher Preis16000 $
Verkauf
022
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1921 P
Durchschnittlicher Preis1000 $
Verkauf
077
Kategorie
Jahr
