flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1921 P (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1921 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1921 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Heritage Auctions

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,314,360

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1921
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstättePerth
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1921 P - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (77)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1921 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 513, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 10.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
2040 $
Preis in Auktionswährung 2040 USD
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Sovereign Rarities - 16. November 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum16. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 18. Oktober 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Heritage - 12. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum12. Oktober 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Heritage - 5. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Oktober 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion London Coins - 3. September 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Coin Cabinet - 8. August 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum8. August 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Heritage - 2. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Juli 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion London Coins - 5. März 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum5. März 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Heritage - 5. März 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. März 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Heritage - 2. Februar 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. Februar 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1921 P auf der Auktion Heritage - 23. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Januar 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Georg VMünzen aus fon Australien 1921Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen