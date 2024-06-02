AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1921 P (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,314,360
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1921
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1000 USD
Auktionspreise (77)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1921 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 513, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 10.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum18. Oktober 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
VerkäuferLondon Coins
Datum3. September 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
