Sovereign 1921 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1921 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 513, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 10.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2023.

Erhaltung UNC (61) AU (7) XF (5) VF (4) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (5) MS64 (14) MS63 (24) MS62 (11) MS61 (2) AU58 (5) Service NGC (46) PCGS (16)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (2)

Coin Cabinet (15)

DNW (2)

Goldberg (1)

Gorny & Mosch (1)

Heritage (24)

Heritage Eur (2)

Hong Kong (1)

Künker (2)

London Coins (8)

Niemczyk (1)

Pliego (1)

Rimon Auctions (1)

SINCONA (11)

Sovereign Rarities (1)

St James’s (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (3)