AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1921 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC839,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1921
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1921 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 399, welches bei Baldwin's of St. James's für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. April 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
2160 $
Preis in Auktionswährung 2160 USD
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1800 $
Preis in Auktionswährung 1800 USD
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferV. GADOURY
Datum23. Oktober 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
