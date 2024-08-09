Sovereign 1921 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1921 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 399, welches bei Baldwin's of St. James's für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. April 2018.

Erhaltung UNC (37) AU (6) XF (16) VF (1) Erhaltung (slab) MS64 (8) MS63 (14) MS62 (7) Service PCGS (16) NGC (13)

