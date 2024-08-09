flag
Sovereign 1921 S (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1921 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1921 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC839,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1921
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (60)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1921 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 399, welches bei Baldwin's of St. James's für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. April 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
2160 $
Preis in Auktionswährung 2160 USD
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
1800 $
Preis in Auktionswährung 1800 USD
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion Tennants Auctioneers - 9. August 2024
VerkäuferTennants Auctioneers
Datum9. August 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion London Coins - 5. Juni 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion London Coins - 6. März 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum6. März 2022
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion London Coins - 6. März 2022
VerkäuferLondon Coins
Datum6. März 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion Coin Cabinet - 14. November 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. November 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion Heritage - 29. Oktober 2021
VerkäuferHeritage
Datum29. Oktober 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion V. GADOURY - 23. Oktober 2021
VerkäuferV. GADOURY
Datum23. Oktober 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion MDC Monaco - 12. Juni 2021
VerkäuferMDC Monaco
Datum12. Juni 2021
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion Coin Cabinet - 30. Mai 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum30. Mai 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2020
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Mai 2020
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Mai 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 S auf der Auktion Spink - 19. Januar 2020
VerkäuferSpink
Datum19. Januar 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
