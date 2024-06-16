flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1921 M (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1921 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1921 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC240,121

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1921
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (22)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1921 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30376, welches bei Heritage Auctions für 38.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
18000 $
Preis in Auktionswährung 18000 USD
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
11000 $
Preis in Auktionswährung 11000 USD
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Coin Cabinet - 26. Juni 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion DNW - 2. Februar 2022
VerkäuferDNW
Datum2. Februar 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Heritage - 7. Mai 2021
VerkäuferHeritage
Datum7. Mai 2021
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Spink - 19. Januar 2020
VerkäuferSpink
Datum19. Januar 2020
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Heritage - 23. April 2018
VerkäuferHeritage
Datum23. April 2018
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 19. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 8. Mai 2014
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. Mai 2014
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 5. März 2014
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Heritage - 7. Januar 2013
VerkäuferHeritage
Datum7. Januar 2013
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1921 M auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. September 2012
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. September 2012
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
