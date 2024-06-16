AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1921 M (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC240,121
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1921
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:16000 USD
Auktionspreise (22)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1921 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30376, welches bei Heritage Auctions für 38.400 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis

VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Februar 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis

VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis

VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum19. Mai 2015
ErhaltungUNC
Preis

VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum8. Mai 2014
ErhaltungXF
Preis

VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum5. März 2014
ErhaltungXF
Preis

12
