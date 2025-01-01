flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1919

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1919 S
Durchschnittlicher Preis710 $
Verkauf
043
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1919 M
Durchschnittlicher Preis900 $
Verkauf
042
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1919 P
Durchschnittlicher Preis760 $
Verkauf
1123
Kategorie
Jahr
Suchen