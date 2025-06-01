Sovereign 1919 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1919 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24031, welches bei Heritage Auctions für 5.280 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.

Erhaltung UNC (91) AU (14) XF (14) VF (2) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (5) MS64 (18) MS63 (42) MS62 (16) MS61 (2) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (1) XF40 (1) Service NGC (48) PCGS (40)

Verkäufer Alle Unternehmen

Alexander (2)

Artemide Aste (1)

Attica Auctions (1)

Auctiones (1)

Baldwin's of St. James's (2)

Bonhams (1)

Chaponnière (1)

Coin Cabinet (31)

DNW (1)

Felzmann (1)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (1)

HARMERS (1)

Heritage (41)

ibercoin (1)

iNumis (1)

Katz (2)

Leu (1)

Lockdales Auctioneers (1)

London Coins (6)

MDC Monaco (1)

New York Sale (1)

Pliego (1)

Rare Coins (1)

Reinhard Fischer (1)

Rimon Auctions (1)

Soler y Llach (1)

Sovereign Rarities (4)

St James’s (1)

Stack's (4)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

V. GADOURY (4)

WAG (1)

Wójcicki (1)