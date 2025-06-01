AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1919 P (Australien, Georg V)
Foto von: HARMERS OF LONDON AUCTION LIMITED
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,995,216
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1919
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:760 USD
Auktionspreise (122)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1919 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24031, welches bei Heritage Auctions für 5.280 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum19. März 2025
ErhaltungAU
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferLondon Coins
Datum1. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
