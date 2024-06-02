AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1919 M (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC514,257
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1919
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:900 USD
Auktionspreise (42)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1919 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99132, welches bei Heritage Auctions für 2.880 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
1020 $
Preis in Auktionswährung 1020 USD
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
VerkäuferHeritage
Datum30. September 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
12
