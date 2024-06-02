flag
Sovereign 1919 M (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1919 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1919 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC514,257

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1919
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Durchschnittspreis:900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1919 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1919 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99132, welches bei Heritage Auctions für 2.880 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
1020 $
Preis in Auktionswährung 1020 USD
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 15. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. Dezember 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
1020 $
Preis in Auktionswährung 1020 USD
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 19. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. November 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion St James’s - 27. September 2023
VerkäuferSt James’s
Datum27. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 23. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Juli 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Coin Cabinet - 25. April 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. April 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 9. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. April 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 5. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum5. Januar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 27. Januar 2022
VerkäuferHeritage
Datum27. Januar 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 30. September 2021
VerkäuferHeritage
Datum30. September 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 11. Oktober 2020
VerkäuferHeritage
Datum11. Oktober 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 12. Juli 2020
VerkäuferHeritage
Datum12. Juli 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion Heritage - 17. Mai 2020
VerkäuferHeritage
Datum17. Mai 2020
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1919 M auf der Auktion DNW - 21. Februar 2019
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
