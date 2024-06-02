AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1919 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,835,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1919
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1919 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 256, welches bei The Coin Cabinet für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum23. August 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum15. Februar 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum17. März 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. November 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoins of the Realm
Datum1. August 2020
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
