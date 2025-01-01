Katalog
Australien
Zeitraum:
1837-1936
1837-1936
Victoria
1837-1901
Eduard VII
1901-1910
Georg V
1910-1936
Münzen fon Australien 1918
Wählen Sie eine Kategorie
Alle
Alle
Goldmünzen
Goldmünzen
Sovereign 1918 S
Durchschnittlicher Preis
610 $
Verkauf
0
176
Sovereign 1918 M
Durchschnittlicher Preis
520 $
Verkauf
0
53
Sovereign 1918 P
Durchschnittlicher Preis
640 $
Verkauf
0
156
1/2 Sovereign 1918 P
Durchschnittlicher Preis
3600 $
Verkauf
0
50
