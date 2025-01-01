flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1918

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1918 S
Durchschnittlicher Preis610 $
Verkauf
0176
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1918 M
Durchschnittlicher Preis520 $
Verkauf
053
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1918 P
Durchschnittlicher Preis640 $
Verkauf
0156
Vorderseite
Rückseite
1/2 Sovereign 1918 P
Durchschnittlicher Preis3600 $
Verkauf
050
