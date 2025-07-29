Sovereign 1918 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1918 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 252, welches bei The Coin Cabinet für 1.150 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.

Erhaltung UNC (40) AU (4) XF (8) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS64 (5) MS63 (17) MS62 (11) MS61 (2) Service PCGS (23) NGC (12)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (1)

Baldwin's of St. James's (2)

Bolaffi (1)

Coin Cabinet (11)

DNW (2)

Goldberg (2)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (12)

Heritage Eur (1)

Katz (1)

London Coins (3)

Numisor (1)

Soler y Llach (1)

Sovereign Rarities (2)

Spink (1)

St James’s (1)

Stack's (4)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

V. GADOURY (3)

WAG (1)

Wójcicki (1)