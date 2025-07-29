flag
AustralienZeitraum:1837-1936

Sovereign 1918 M (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1918 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1918 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Baldwin's of St. James's

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC4,969,493

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1918
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:520 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1918 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (53)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1918 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 252, welches bei The Coin Cabinet für 1.150 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
835 $
Preis in Auktionswährung 625 GBP
Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
690 $
Preis in Auktionswährung 690 USD
Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Bolaffi - 7. Dezember 2023
VerkäuferBolaffi
Datum7. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Wójcicki - 7. Oktober 2023
VerkäuferWójcicki
Datum7. Oktober 2023
ErhaltungXF
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Heritage - 6. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum6. Juli 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Stack's - 16. November 2022
VerkäuferStack's
Datum16. November 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 21. September 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2022
ErhaltungUNC
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Stack's - 29. August 2022
VerkäuferStack's
Datum29. August 2022
ErhaltungMS62 PCGS
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Great Coins & Art Auctions - 1. Juli 2022
VerkäuferGreat Coins & Art Auctions
Datum1. Juli 2022
ErhaltungMS61 NGC
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Goldberg - 30. Juni 2022
VerkäuferGoldberg
Datum30. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 28. Juni 2022
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Stack's - 1. Juni 2022
VerkäuferStack's
Datum1. Juni 2022
ErhaltungMS63 PCGS
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis


Australien Sovereign 1918 M auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungUNC
Preis


