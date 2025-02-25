AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
1/2 Sovereign 1918 P (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht3,994 g
- Reines Gold (0,1178 oz) 3,6625 g
- Durchmesser19,3 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC219,988
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- Wertangabe1/2 Sovereign
- Jahr1918
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstättePerth
- MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1918 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30121, welches bei Heritage Auctions für 9.960 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum25. Februar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
7255 $
Preis in Auktionswährung 5750 GBP
VerkäuferHeritage
Datum10. Februar 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
1680 $
Preis in Auktionswährung 1680 USD
VerkäuferCoin Cabinet
Datum20. September 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
VerkäuferSt James’s
Datum17. November 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum21. September 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferLA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Datum2. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum28. Juni 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
