1/2 Sovereign 1918 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze 1/2 Sovereign 1918 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30121, welches bei Heritage Auctions für 9.960 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. Januar 2022.

Erhaltung UNC (26) AU (9) XF (8) VF (3) F (1) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS64 (3) MS63 (7) MS62 (13) MS61 (2) AU58 (5) AU55 (3) DETAILS (1) Service NGC (22) PCGS (13)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (7)

CNG (2)

Coin Cabinet (3)

DNW (1)

Goldberg (2)

HARMERS (3)

Heritage (16)

Heritage Eur (1)

Künker (2)

LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT (1)

London Coins (2)

Palombo (1)

SINCONA (2)

Sonntag (1)

Sovereign Rarities (2)

Spink (1)

St James’s (2)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)