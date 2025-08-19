AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1918 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC3,716,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1918
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:610 USD
Auktionspreise (176)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1918 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 98066, welches bei Heritage Auctions für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
878 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
******
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
