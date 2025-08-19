flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1918 S (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1918 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1918 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Soler y Llach S.L.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC3,716,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1918
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:610 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1918 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (176)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1918 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 98066, welches bei Heritage Auctions für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
878 $
Preis in Auktionswährung 650 GBP
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 11. Juni 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum11. Juni 2025
ErhaltungXF
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 480 GBP
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Soler y Llach - 16. Mai 2025
VerkäuferSoler y Llach
Datum16. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Tauler & Fau - 24. April 2025
VerkäuferTauler & Fau
Datum24. April 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Coin Cabinet - 15. April 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum15. April 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 13. März 2025
VerkäuferSovereign Rarities
Datum13. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Coin Cabinet - 11. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Coin Cabinet - 11. Februar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum11. Februar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Coin Cabinet - 21. Januar 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. Januar 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Heritage Eur - 11. November 2024
VerkäuferHeritage Eur
Datum11. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Heritage - 17. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. Oktober 2024
ErhaltungUNC
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Heritage - 29. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum29. August 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Coin Cabinet - 6. August 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum6. August 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1918 S auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
