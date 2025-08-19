Sovereign 1918 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1918 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 98066, welches bei Heritage Auctions für 3.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Oktober 2020.

Erhaltung UNC (141) AU (12) XF (21) VF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS66 (10) MS65 (28) MS64 (59) MS63 (28) MS62 (6) MS61 (1) AU58 (1) + (1) Service NGC (78) PCGS (55)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auction World (6)

Auctiones (1)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (3)

Chaponnière (2)

CNG (1)

Coin Cabinet (36)

Felzmann (3)

Frühwald (3)

Goldberg (2)

Gorny & Mosch (1)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (61)

Heritage Eur (2)

Höhn (1)

London Coins (4)

Melbourne Mint (1)

NOONANS (1)

Numisor (1)

Palombo (2)

Pliego (1)

Rimon Auctions (3)

SINCONA (12)

Soler y Llach (1)

Sovereign Rarities (5)

Spink (2)

St James’s (1)

Stack's (8)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Stephen Album (1)

Taisei (1)

Tauler & Fau (1)

Teutoburger (2)

TimeLine Auctions (1)

V. GADOURY (2)

WAG (1)