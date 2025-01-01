flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1917

Goldmünzen

Sovereign 1917 S
Durchschnittlicher Preis840 $
Verkauf
0101
Sovereign 1917 M
Durchschnittlicher Preis700 $
Verkauf
162
Sovereign 1917 P
Durchschnittlicher Preis590 $
Verkauf
1144
