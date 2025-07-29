flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1917 S (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1917 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1917 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Foto von: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC1,666,000

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1917
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteSydney
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:840 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1917 S - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (101)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1917 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99127, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Coin Cabinet - 29. Juli 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Heritage - 2. Mai 2025
VerkäuferHeritage
Datum2. Mai 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
3300 $
Preis in Auktionswährung 3300 USD
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Heritage - 7. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Heritage - 10. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum10. Oktober 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Sovereign Rarities - 24. September 2024
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Heritage - 15. September 2024
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Heritage - 8. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. August 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Rimon Auctions - 31. Juli 2024
VerkäuferRimon Auctions
Datum31. Juli 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Heritage - 3. Juni 2024
VerkäuferHeritage
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Coin Cabinet - 7. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum7. Mai 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Coin Cabinet - 5. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum5. März 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Januar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Januar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Coin Cabinet - 31. Oktober 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Australien Sovereign 1917 S auf der Auktion Sima Srl - 20. Oktober 2023
VerkäuferSima Srl
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog fon AustralienMünzkatalog von Georg VMünzen aus fon Australien 1917Alle Australische MünzenAustralische Gold MünzenAustralische Münzen SovereignNumismatische Auktionen