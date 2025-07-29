Sovereign 1917 S (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1917 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99127, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung UNC (75) AU (6) XF (13) VF (4) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS66 (2) MS65 (9) MS64 (27) MS63 (24) MS62 (8) MS61 (1) + (1) Service NGC (39) PCGS (33)

Verkäufer Alle Unternehmen

Artemide Aste (4)

Artemide Kunstauktionen (1)

Attica Auctions (1)

Auction World (2)

Auctiones (3)

Baldwin's of St. James's (3)

Chaponnière (1)

CNG (1)

Coin Cabinet (27)

Coins of the Realm (3)

Goldberg (2)

Great Coins & Art Auctions (1)

Heritage (32)

HIRSCH (1)

Jean ELSEN (1)

Lockdales Auctioneers (1)

London Coins (1)

MDC Monaco (1)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (1)

Palombo (1)

Pliego (1)

Rimon Auctions (2)

Sima Srl (1)

Sovereign Rarities (2)

Stack's (2)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Stephen Album (1)

V. GADOURY (2)

WAG (1)