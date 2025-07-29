AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936
Sovereign 1917 S (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC1,666,000
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1917
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteSydney
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:840 USD
Auktionspreise (101)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1917 mit Markierung S. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Sydney geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99127, welches bei Heritage Auctions für 4.800 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCoin Cabinet
Datum29. Juli 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
768 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum24. September 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
