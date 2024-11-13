Sovereign 1917 M (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1917 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99125, welches bei Heritage Auctions für 2.160 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Mai 2020.

Erhaltung UNC (48) AU (2) XF (9) VF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) MS65 (3) MS64 (14) MS63 (8) MS62 (16) MS61 (1) Service NGC (22) PCGS (20)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (3)

Bolaffi (1)

Cayón (1)

Cieszyńskie CN (1)

Coin Cabinet (12)

DNW (1)

Goldberg (1)

Great Coins & Art Auctions (2)

Heritage (15)

HERVERA (1)

Höhn (1)

Lockdales Auctioneers (1)

London Coins (2)

PAOLETTI (1)

SINCONA (7)

Skanfil Auksjoner AS (1)

Soler y Llach (2)

Sovereign Rarities (1)

St James’s (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

V. GADOURY (3)

WAG (2)