Sovereign 1917 P (Australien, Georg V)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1917 mit Markierung P. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Perth geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 24027, welches bei Heritage Auctions für 2.640 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2023.

Erhaltung UNC (90) AU (9) XF (33) VF (8) Keine Note (3) Erhaltung (slab) MS65 (4) MS64 (15) MS63 (32) MS62 (22) MS61 (3) AU58 (5) DETAILS (2) Service NGC (44) PCGS (38)

Verkäufer Alle Unternehmen

Auctiones (5)

Aurora Numismatica (1)

Baldwin's of St. James's (4)

Bolaffi (4)

Bonhams (1)

Bruun Rasmussen (4)

Chaponnière (1)

Coin Cabinet (28)

Goldberg (4)

Gorny & Mosch (1)

Great Coins & Art Auctions (2)

Grün (1)

Heritage (37)

Heritage Eur (1)

Künker (1)

Lockdales Auctioneers (1)

London Coins (3)

Mowbray Collectables (1)

Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller (1)

Naumann (1)

NOONANS (1)

Oslo Myntgalleri (2)

Palombo (2)

PAOLETTI (1)

Pliego (3)

Rimon Auctions (5)

Roma Numismatics (1)

Roxbury’s (1)

Sedwick (1)

Skanfil Auksjoner AS (1)

Soler y Llach (2)

Spink (1)

St James’s (1)

Stack's (8)

Stanley Gibbons Baldwin's (1)

Stephen Album (1)

Tennants Auctioneers (2)

Teutoburger (1)

V. GADOURY (4)

WAG (2)