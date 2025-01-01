flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Münzen fon Australien 1913

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1913 S
Durchschnittlicher Preis580 $
Verkauf
069
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1913 M
Durchschnittlicher Preis560 $
Verkauf
072
Vorderseite
Rückseite
Sovereign 1913 P
Durchschnittlicher Preis470 $
Verkauf
065
