Sovereign 1913 M (Australien, Georg V)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht7,9881 g
- Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
- Durchmesser21 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC2,323,180
Beschreibung
- LandAustralien
- ZeitraumGeorg V
- WertangabeSovereign
- Jahr1913
- Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
- MünzstätteMelbourne
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1913 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 236, welches bei The Coin Cabinet für 675 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
621 $
Preis in Auktionswährung 550 CHF
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
VerkäuferAurora Numismatica
Datum11. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
