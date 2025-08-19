flag
AustralienZeitraum:1837-1936 1837-1936

Sovereign 1913 M (Australien, Georg V)

Avers Sovereign 1913 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg VRevers Sovereign 1913 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht7,9881 g
  • Reines Gold (0,2355 oz) 7,3251 g
  • Durchmesser21 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC2,323,180

Beschreibung

  • LandAustralien
  • ZeitraumGeorg V
  • WertangabeSovereign
  • Jahr1913
  • Name & RolleGeorg V. (König von Großbritannien)
  • MünzstätteMelbourne
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:560 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Sovereign 1913 M - Goldmünze Wert - Australien, Georg V
Auktionspreise (72)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der australischen Münze Sovereign 1913 mit Markierung M. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Georg V und wurde vom Münzamt in Melbourne geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 236, welches bei The Coin Cabinet für 675 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. April 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Coin Cabinet - 19. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum19. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
777 $
Preis in Auktionswährung 575 GBP
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Attica Auctions - 3. Dezember 2024
VerkäuferAttica Auctions
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
621 $
Preis in Auktionswährung 550 CHF
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Heritage - 14. November 2024
VerkäuferHeritage
Datum14. November 2024
ErhaltungMS63 NGC
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Heritage - 24. Oktober 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. Oktober 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion NOONANS - 18. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum18. September 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Heritage - 17. August 2024
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Cieszyńskie CN - 26. Mai 2024
VerkäuferCieszyńskie CN
Datum26. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Heritage - 24. März 2024
VerkäuferHeritage
Datum24. März 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Coin Cabinet - 13. Februar 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum13. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Roxbury’s - 20. Oktober 2023
VerkäuferRoxbury’s
Datum20. Oktober 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Coin Cabinet - 14. März 2023
VerkäuferCoin Cabinet
Datum14. März 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion NOONANS - 2. Februar 2023
VerkäuferNOONANS
Datum2. Februar 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Attica Auctions - 26. Juni 2022
VerkäuferAttica Auctions
Datum26. Juni 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Coin Cabinet - 21. April 2022
VerkäuferCoin Cabinet
Datum21. April 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Teutoburger - 28. Februar 2022
VerkäuferTeutoburger
Datum28. Februar 2022
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion St James’s - 24. Februar 2022
VerkäuferSt James’s
Datum24. Februar 2022
ErhaltungAU
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Aurora Numismatica - 11. Januar 2022
VerkäuferAurora Numismatica
Datum11. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Coin Cabinet - 12. Dezember 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum12. Dezember 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Australien Sovereign 1913 M auf der Auktion Coin Cabinet - 17. Oktober 2021
VerkäuferCoin Cabinet
Datum17. Oktober 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
